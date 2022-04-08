Edirne'de "Romanlar: Tarih, Kültür, Sağlık ve Çalışma Yaşamı" paneli düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında "Romanlar: Tarih, Kültür, Sağlık ve Çalışma Yaşamı" paneli düzenlendi.

TÜ Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünce çevrim içi gerçekleştirilen panelde Romanların tarihi, gelenekleri ve yaşamları konuşuldu.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin tek Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünün Trakya Üniversitesinde bulunduğunu, Romanların dili, kültürü ve geleneklerini bilimsel alanda yapılan çalışmalarla ele aldıklarını söyledi.

Tabakoğlu, Roman vatandaşlarla ilgili her hangi bir ayrışmaya sebep vermeden hareket edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yaşanan sıkıntıların bilimsel olarak, kapsamlı şekilde irdelenip çözüm odaklı hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Roman meselesi sosyal bir mesele, dezavantajlı gruplar adı altında irdelenmesi gereken bir mesele. Biliyorsunuz çatlaklardan elini sokup ayırmak isteyen çok kötü niyetlilerin de olduğu ortamda 'bizim insanımız, mahallelimiz' diyerek ayrışmaya sebep vermeden hareket etmeliyiz. Ama her türlü kültürün ve geleneğin değerli olduğunu, bunların nasıl kıymetlendirilebileceğini düşünerek hareket etmeliyiz.

Daha çok bilimsel düşünerek hareket edebileceğimiz bir konu. Bir öğrenilmiş çaresizliğin yaşandığı bu dezavantajlı gruplar içinde, nasıl sağlıklı olarak topluma entegre edilebilir, ne tür projeler başarılı olacaktır bunlar ele alınmalı. Özellikle bizim geleceğimiz olanlar çocuklar konusunda neler yapılabiliriz. Biraz daha yukarıdan ve bilimsel bakan, popülizmden uzak sonuç odaklı çalışmaları nasıl yönetebiliriz bunları düşünmeliyiz."

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz ise 2014 yılından beri önemli çalışmalar ve projelerin gerçekleştirildiğini belirtti.