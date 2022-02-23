Edirne'de ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara para cezası kesildi - Son Dakika
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Edirne'de ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara para cezası kesildi

23.02.2022 12:19
Edirne'de ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara para cezası kesildi

Keşan'da ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Keşan'da ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Rasim Ergene Caddesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığını tespit etti.

Ruhsatsız kıraathanede arama yapan ekipler, 4 masadaki oyun kağıtlarına ve 1580 liraya el koydu.

İş yeri sahibi T.S'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatıldı.

Kumar oynadığı tespit edilen kişilere de bin 819'ar lira para cezası kesildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Keşan, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara para cezası kesildi - Son Dakika


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