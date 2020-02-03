Edirne'de "rüşvet" aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 polisten 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 'rüşvet' aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 polisten 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de "rüşvet" aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 polisten 3'ü tutuklandı

7 saat önce

Edirne'de yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 polisten 3'ü tutuklandı.

Edirne'de

Edirne'de yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 polisten 3'ü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mesai saatlerinde yakaladıkları düzensiz göçmenlerden maddi menfaat sağladıkları ve daha sonra serbest bıraktıkları" öne sürülen Havsa ilçesinde görevli 4 polis memuru gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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