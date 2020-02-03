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Edirne'de "rüşvet" aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 polisten 3'ü tutuklandı
7 saat önce
Edirne'de yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 polisten 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Edirne'de yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 polisten 3'ü tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mesai saatlerinde yakaladıkları düzensiz göçmenlerden maddi menfaat sağladıkları ve daha sonra serbest bıraktıkları" öne sürülen Havsa ilçesinde görevli 4 polis memuru gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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