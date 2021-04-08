Edirne'de sağanağın ardından debisi yükselen Tunca Nehri için "sarı alarm" verildi - Son Dakika

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisinin son bir haftada yaklaşık 4 kat artması nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından "sarı alarm" verildi.

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de etkili sağanağın ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükselişe geçti.

Tunca Nehri'nin debisi son bir haftada yaklaşık 4 kat artarak 78 metreküp/saniyeye yükseldi. DSİ debinin yükselmesi nedeniyle "sarı alarm" durumuna geçti.

Su seviyesindeki artışla nehir, Sarayiçi mevkisinde taşma seviyesine ulaştı.

Bu arada, Meriç Nehri'nin debisi ise 411 metreküp/saniyeye yükseldi. Bu nehir için taşkın anlamında herhangi olumsuzluk bulunmuyor.

Tunca Nehri ocak ayında taşmıştı

Havzasındaki yağışların ardından ocak ayında Tunca Nehri'nin debisi 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselmişti. Özellikle Sarayiçi Adası'nda taşkın meydana gelmiş, nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.