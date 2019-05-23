Edirne'de sağanak
12 saat önce
Edirne'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Edirne'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:14 Kaynak: AA
Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
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