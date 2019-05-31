Edirne'de sağanak
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Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:48 Kaynak: AA
'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına ve tarihi çarşılara sığındı. Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için karton parçası ve poşetler kullandı.
Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Bu arada Edirne Belediyesi
tarafından Kadir Gecesi
nedeniyle Saraçlar Caddesi
'nde yapılması planlanan iftar programı yağış nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü şehirde sağanağın aralıklarla devam edeceğini kaydetti.
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