Son Dakika Haberleri: Edirne'de sağanak
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Edirne'de sağanak

1 saat önce

EDİRNE'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.

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EDİRNE'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.
Kentte, akşam saatlerinde, sağanak etkili oldu. Yaklaşık 10 dakikada şiddetini artıran yağmur, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Dilaverbey Mahallesi'nde, yağış nedeniyle Balıkpazarı ve Maarif caddeleri suyla doldu. Suya kaplanan yolda araçlar ilerlemekte zorlandı. Hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın zaman zaman etkili olacağını belirtti.


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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:33 Kaynak: DHA
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