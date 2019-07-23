Edirne'de sağanak
1 saat önce
EDİRNE'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:33 Kaynak: DHA
EDİRNE'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.
Kentte, akşam saatlerinde, sağanak etkili oldu. Yaklaşık 10 dakikada şiddetini artıran yağmur, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Dilaverbey Mahallesi'nde, yağış nedeniyle Balıkpazarı ve Maarif caddeleri suyla doldu. Suya kaplanan yolda araçlar ilerlemekte zorlandı. Hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın zaman zaman etkili olacağını belirtti.
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