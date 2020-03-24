Edirne'de sağanak - Son Dakika
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Edirne'de sağanak

6 saat önce

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor.

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor.

Hafta başında soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de, sağanak yağış aralıklarla etkisini gösteriyor.

Kentte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalışırken Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü şehirde sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.

Edirne'de sağanak

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:28 Kaynak: AA

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