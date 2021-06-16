Edirne'de, sağanak etkili oldu - Son Dakika

EDİRNE'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte öğleden sonra etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar saçak altlarına sığınarak yağmurum dinmesini bekledi. Kısa süreli etkili olan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yağış sırasında trafikte olan sürücüler, su dolan yollarda ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri kavşaklarda vatandaşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji yetkilileri yağmur yağışının kentte, yarın da zaman zaman etkili olacağını açıkladı.

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