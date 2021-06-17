EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

EDİRNE'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakalarken hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de son günlerde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra aniden başlayan yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Rüzgarla birlikte etkisini gösteren sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar buldukları karton parçaları ile kendilerini korurken, saçak altıları ve dükkanlara sığındı. Araç sürücüleri ise trafikte zor anlar yaşadı. Meteorolojinin verilerine göre yağışlı hava cuma ve cumartesi günü de yer yer etkili olacak.