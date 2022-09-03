KAPIKULE SINIR KAPISI'NI SU BASTI - Son Dakika
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KAPIKULE SINIR KAPISI'NI SU BASTI

03.09.2022 11:17
KAPIKULE SINIR KAPISI'NI SU BASTI

Edirne'de sağanak etkili oldu(2)Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Edirne'de sağanak etkili oldu(2)

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na giden karayolu ile gümrük saha içi suyla kaplandı. Gümrük saha içinde bulunan araçlar ise peronlarda işlem yaptırmak için beklerken, su içinde kaldı. Aşırı yağışlar nedeniyle bilgisayar sisteminde de arıza meydana gelince yolcu ve araç işlemleri yapılamadı.

Türkiye'den çıkış ve Bulgaristan'dan giriş yapacak araçlar iki ülke tarafında parklarda bekletilmeye alındı. Türkiye'den çıkış yapacak araçlar, Kapıkule girişindeki parklara yönlendirilirken, bazı araç sürücüleri geri döndü. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapacak araç sürücüleri ise anons yapılarak, Bulgaristan'a geri dönebilecekleri yönünde uyarıldı. Bulgaristan'a giden Osman Karadeniz, Kapıkule'den çıkış yapamadığını belirterek, 'Çıkış yapacaktık içeride çok su olduğu için çıkış yapamadık, geri dönmek zorunda kaldık dedi.

YORUMLAR
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Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu Yerli karina temizleme aracı ithal ikamesi sağlıyor Yerli karina temizleme aracı ithal ikamesi sağlıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAPIKULE SINIR KAPISI'NI SU BASTI - Son Dakika

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