Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sağanağın cuma gününe kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Bazı vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

Vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kentte uzun süren kuraklığın ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Edirne 'de etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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