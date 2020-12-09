Sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Edirne 'de sağanak etkili oluyor.

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