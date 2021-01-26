Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Edirne'de sağanak etkili oluyor

EDİRNE - Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur etkisini artırarak devam ediyor. Yağışın ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması tahmin ediliyor.

Edirne'nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların dışarıda olmaması mağduriyetlerin önüne geçti.

Ancak izinli olan vatandaşlar araçlarıyla caddelerdeydi. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Yağmur yağışının ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması tahmin ediliyor.