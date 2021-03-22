Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta başı yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde ve kavşaklarda, sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. - EDİRNE