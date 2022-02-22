Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Edirne'de sağanak etkili oluyor

22.02.2022 17:43

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçülen kentte sağanak nedeniyle insanlar zor anlar yaşadı.

Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece şiddetli sağanak şeklinde görülecek yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor

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Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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