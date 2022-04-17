Sağanak etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sağanak etkili oluyor

17.04.2022 15:38

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırarak devam ediyor.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırarak devam ediyor.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçülen kentte sağanak nedeniyle insanlar zor anlar yaşadı.

Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise bu gece şiddetli sağanak şeklinde görülecek yağışın yarında aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Sağanak etkili oluyor
Sağanak etkili oluyor
Sağanak etkili oluyor

YORUMLAR
500
Üç gündür kayıp olan yaşlı adam için ekipler seferber oldu Üç gündür kayıp olan yaşlı adam için ekipler seferber oldu Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
15:19 Almanya'da kebap depremi! Fiyatların artmasıyla dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir
15:04 Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 16:14:27. #1.12#
SON DAKİKA: Sağanak etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement