Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Edirne'de sağanak etkili oluyor

03.05.2022 10:44
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar sağanaktan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bu gece yarısına kadar aralıklarla sürecek yağışın yarın etkisini kaybedeceğini belirtti.

Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor
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Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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