Edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Edirne'de sağanak etkili oluyor

18.05.2022 16:01
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Öte yandan kentte zaman zaman rüzgar da etkili oluyor.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yağışın kent genelinde gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

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