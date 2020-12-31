Sağanak, gelişim dönemindeki buğdaya "bereket" oldu - Son Dakika

Sağanak, gelişim dönemindeki buğdaya "bereket" oldu

31.12.2020 09:27

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinin başında gelen Edirne'de, kurak geçen yılın ardından aralık ayında etkili olan yağışlar, gelişim dönemindeki buğdaya "bereket" verdi.

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinin başında gelen Edirne'de, kurak geçen yılın ardından aralık ayında etkili olan yağışlar, gelişim dönemindeki buğdaya "bereket" verdi.

Aralıkta metrekareye 92 kilogram yağışın düştüğü kentte, buğday ekili tarlalar yağışın etkisiyle adeta canlanırken, üreticinin yüzünü güldürdü.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, buğdayın bereketi temsil eden stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Kentte, yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldığını belirten Bayazıt, "Edirne'de en çok buğday ekimi yapılıyor. Ülkemizin buğday ihtiyacının yüzde 3'ü Edirne'den karşılanıyor. İller arasındaki sıralamaya baktığımızda da sekizinci sırada yer almaktayız." dedi.

Bayazıt, toprağın uygun tavında hazırlandıktan sonra ekimi yapıldığını ve son zamanlarda etkili olan yağışların mahsule iyi geldiğini ifade etti.

Ekilen tohumların dengeli ve güzel çıktığını anlatan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Buğdayların gelişimi gayet güzel. Bu ay itibarıyla metrekareye 92 kilogram yağış düştü. Uzun yıllardan beri ortalama 70 kilogramdı. Bitki, bu yağışlarla birlikte gerekli ihtiyacını tamamladı. Gayet güzel bir gelişimi var. Biz de bunu yakından takip ediyoruz. Sürekli sahada ve çiftçimizin yanındayız. Tarlada çiftçilerimizin alın teri ve emeği var. Şu anda bitkisel üretim açısından baktığımızda buğdayda herhangi bir sorun gözükmüyor. Tüm kontrolleri yapıyoruz."

Sağanak, gelişim dönemindeki buğdaya bereket oldu
Sağanak, gelişim dönemindeki buğdaya bereket oldu
Sağanak, gelişim dönemindeki buğdaya bereket oldu
Sağanak, gelişim dönemindeki buğdaya bereket oldu

Türkiye, Aralık, Buğday, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak, gelişim dönemindeki buğdaya 'bereket' oldu - Son Dakika


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