Trakya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de gece yarısı başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırdı.

Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kentteki bazı yollarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

İnsanlar şemsiyelerle ve iş yerlerini tentesi altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri su biriken bölgelerdeki rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksadığı bölgelerde sürücüleri uyardı.

Yağış Tekirdağ'da da zaman zaman etkisini gösteriyor.

Meteoroloji yetkilileri yağışın gün boyu devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.