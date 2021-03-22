Edirne'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - Son Dakika

Kentin güneyindeki Keşan , Enez ve İpsala ilçelerinde de kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önündeki tente altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Edirne 'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

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