Kapıkule Sınır Kapısında vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısında vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

03.09.2022 15:08

Edirne'de sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı ve onlarca aracın mahsur kaldığı Kapıkule'den yurt dışına çıkış yapılamıyor.

Edirne'de sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı ve onlarca aracın mahsur kaldığı Kapıkule'den yurt dışına çıkış yapılamıyor. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Akşam saatlerinde hem Bulgaristan'da hem de Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hem Bulgar gümrüğünde hem de Edirne Kapıkule Gümrüğü'nde su baskınları yaşandı.

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Kaynak: İHA

Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule Sınır Kapısında vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule Sınır Kapısında vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı - Son Dakika
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