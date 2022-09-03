Kapıkule Sınır Kapısında vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

Edirne'de sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı ve onlarca aracın mahsur kaldığı Kapıkule'den yurt dışına çıkış yapılamıyor. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Akşam saatlerinde hem Bulgaristan'da hem de Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hem Bulgar gümrüğünde hem de Edirne Kapıkule Gümrüğü'nde su baskınları yaşandı.