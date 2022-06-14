Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise iş yeri tentelerinin altına ve duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu - Son Dakika

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