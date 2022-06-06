Edirne'de sağanak yağış - Son Dakika
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Edirne'de sağanak yağış

06.06.2022 10:19

Edirne'de sağanak yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Edirne'de sağanak yağış

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp şemsiyeleriyle dışarı çıkanlar ise ıslanmaktan kurtuldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalansa da yağışların bereket olduğunu söyledi.

Edirne'de sağanak yağış
Edirne'de sağanak yağış
Edirne'de sağanak yağış
Edirne'de sağanak yağış

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Kaynak: İHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak yağış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de sağanak yağış - Son Dakika
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