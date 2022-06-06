Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalansa da yağışların bereket olduğunu söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp şemsiyeleriyle dışarı çıkanlar ise ıslanmaktan kurtuldu.

Kaynak: İHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de sağanak yağış - Son Dakika

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