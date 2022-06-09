Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

09.06.2022 18:15
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu Edirne'de etkisini sürdüren sağanak yağmur vatandaşlar ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de etkisini sürdüren sağanak yağmur vatandaşlar ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne'de sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, dışarıda olan vatandaşları olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar umursamazken, bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
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Kaynak: İHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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