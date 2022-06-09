Edirne'de sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, dışarıda olan vatandaşları olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar umursamazken, bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.

Kaynak: İHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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