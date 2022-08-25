Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

25.08.2022 02:44

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kısa süreli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kısa süreli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde etkili olurken, yollarda ve caddelerde su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Edirne Eski Sanayi Bölgesi'nde ve İstasyon Mahallesinde bulunan caddelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

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Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor Kapıkule'de, sağanakta araçlar su içinde kaldı Kapıkule'de, sağanakta araçlar su içinde kaldı
Kaynak: İHA

Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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