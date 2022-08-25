Edirne'de, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde etkili olurken, yollarda ve caddelerde su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Edirne Eski Sanayi Bölgesi'nde ve İstasyon Mahallesinde bulunan caddelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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