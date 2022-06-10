Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

10.06.2022 14:07

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Alışveriş yaparken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağış zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor
Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor
Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor
Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

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