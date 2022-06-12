Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda su birikintisi oluştu. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. AFAD 'dan "Ülkemizde devam eden meteorolojik nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı merkezini arayınız" uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

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