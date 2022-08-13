Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

13.08.2022 23:48

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden batıran yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, tedbir alarak, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmur dinmesini beklediklerini ifade etti.

Trakya'da yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
CHP'li Gaytancıoğlu, Yunanistan'a Komşu Sınır Köyünde: 'Burada Yaşayan Çiftçiler, Tarlalarına Gidebilmek İçin İzin Kağıdı Gösteriyorlar' CHP'li Gaytancıoğlu, Yunanistan'a Komşu Sınır Köyünde: 'Burada Yaşayan Çiftçiler, Tarlalarına Gidebilmek İçin İzin Kağıdı Gösteriyorlar' Edirne Valiliğinde müzeler toplantısı gerçekleşti Edirne Valiliğinde müzeler toplantısı gerçekleşti
Kaynak: İHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:06 Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da Seferovic etkisiz kaldı
22:26 85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti
22:21 Konya'da evlat dehşeti! Tartıştığı babasını darp ederek öldürdü
22:16 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medyada tartıştı
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Töreni'nde Alevilikle özdeşleşen dizeleri okudu
22:00 Üvey oğluyla ilişki yaşayan fenomen, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
21:44 Yıkanmamış elmanın mikroskop altındaki görüntüsü şok etti
21:35 İstanbulspor'u tek golle geçen Kayserispor ilk galibiyetini aldı
21:22 Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı
20:32 Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 23:48:38. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement