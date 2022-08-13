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Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden batıran yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, tedbir alarak, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: İHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

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