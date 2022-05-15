EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI

15.05.2022 19:49

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşarken, vatandaşlar da saçak altlarına sığındı.

Şiddetli yağmur Edirne kent merkezinde sürücü ve yayalara zorlu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, etkisini giderek arttırdı. Kısa sürede sağanak yağışa dönen yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise bulabildikleri saçak altlarına sığındı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak sonrası şehrin bir çok caddesi gölete döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Edirne'de yağış bu gece ve yarın aralıklarla devam edecek.

EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI
EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI
EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI
EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI
EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI
EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI
EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI
EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika


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