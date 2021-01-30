Edirne'de sağlık çalışanı baba ile kızı sokak hayvanları için seferber oldu - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ender Kaykı, kızının bebekliğinden kalan yatağı ve kullanmadığı demir masadan kedilere yuva yaptı.

Dr. Kaykı, kızı İrem ile sokaktaki kedi ve köpeklerin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ender Kaykı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile Sağlığı Merkezinin çevresindeki sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Kızıyla kedilerin barınabileceği bir kedi evi yapmaya karar verdiklerini anlatan Kaykı, "Kedi evi daha büyük olsun diye kızımın bebekliğinde kullandığı yatağı ve kullanmadığımız demir masayı kedilerin barınabileceği bir yuva haline getirdik. Yani kullanılmayan eşyaları, çok da hayırlı olacak bir geri dönüşüme kazandırmış olduk. Şimdi mahalledeki kediler buraya gelerek soğuktan korunuyor ve karınlarını doyuruyor. Bu yuva, yaklaşık 15 kedinin aynı anda barınmasını sağlıyor. Sokak hayvanları çevrede oluşturduğumuz mama odaklarında da karınlarını doyuruyor." diye konuştu.

Sosyal medyada #sokakcanlilarimizikoru etiketi ve kedileribesleyelim hesabından, hayvanseverlerin mama yardımında bulunduğunu belirten Kaykı, "Gelen bağışlardan arta kalanları Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ve belediyenin sokak aralarına koyduğu kedi ve köpek besleme odaklarına dolduruyoruz." dedi.

İrem Kaykı, hayvan sevgisini ailesinden geldiğini belirtti.

Evlerinde de kedileri olduğunu anlatan Kaykı, "Elimizden geldiğince sokaktaki tüm kedilere, köpeklere ve diğer hayvanlara barınak yapmaya ve mama vermeye çalışıyoruz. Umarım dünyada bir gün hiç aç hayvan kalmaz." ifadelerini kullandı.