Edirne'de sağlık çalışanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları "vefa örneği" sergilenerek yenilendi - Son Dakika

Edirne'de Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü salgın döneminin kahramanları sağlık çalışanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yenilemelerini hastanede gerçekleştirdi.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal ile görevli personel sağlık çalışanlarının kimlik yenileme işlemleri için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine gitti.

Sağlık çalışanlarının kimlik yenileme başvuruları hastanenin toplantı salonunda kabul edildi. Burada parmak izi verip evrak dolduran sağlık çalışanları, başvuru sonrası nöbet yerlerine döndü.

-"Vefa borcunu ödemek istedik"

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, AA muhabirine, sağlık çalışanlarına vefa borcunu hastanede kimlik başvurularını alarak az da olsa ödemek istediklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle randevulu sistemle çalıştıklarını, sağlık çalışanlarının da randevu bulamadıkları yönünde bildirimleri olduğunu belirten Bal, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız 'Gelmesi gitmesi bize çok zor oluyor. Biz çok yoğun çalışıyoruz.' demişlerdi. Onların demesiyle aklımıza bu fikir geldi. Sağlık Müdürümüzle istişare ettik o da çok güzel olacağını söyledi. Bugün burada 40-50 başvuru alacağız. İl Sağlık Müdürlüğü ve ambulans merkezimizden de başvurular alacağız. Toplamda 150-200 sağlık çalışanımızın kimlik başvurusunu alacağız. Ailelerinin de başvurularını alıyoruz."

Sağlık çalışanları da kimlik başvurularının hastanede alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, görevlilere teşekkür etti.