Edirne'de sağlık ekipleri köylerde ilk yardım eğitimi vermeyi sürdürüyor - Son Dakika
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Edirne'de sağlık ekipleri köylerde ilk yardım eğitimi vermeyi sürdürüyor

29.03.2022 09:15
Edirne'de sağlık ekipleri köylerde ilk yardım eğitimi vermeyi sürdürüyor

Edirne Valiliğince kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezinin (İYEMER) görevlileri, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ilk yardımı uygulamalı göstermeye devam ediyor.

Edirne Valiliğince kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezinin (İYEMER) görevlileri, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ilk yardımı uygulamalı göstermeye devam ediyor.

İYEMER eğitmeni ve hemşire Emine Aydın Özgür, Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde kahvede düzenlenen eğitimde, vatandaşlara boğaza cisim kaçması, kalp durması ve kalp krizi olaylarında neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler verdi.

Köy sakinleri de eğitimlerde merak ettikleri soruları hemşirelere yöneltti.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Merkezin Türkiye'de valilikler bünyesinde kurulan ilk ve tek olma özelliği taşıdığını ifade eden Kaya, "İYEMER acil sağlık hizmetlerinin ulaşması bakımından dezavantajlı olarak değerlendirilebilecek kırsal alanda yaşayan vatandaşları ilkyardım konusunda bilgilendirmeye devam edecek." dedi.

Eğitime, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürü İsmail Öztuna ve Akardere Köyü Muhtarı İlhan Sürgülü ve köy sakinleri katıldı.

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İlk Yardım, Süloğlu, Edirne, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de sağlık ekipleri köylerde ilk yardım eğitimi vermeyi sürdürüyor - Son Dakika


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