Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Sağlık Sokağı" ilgi gördü
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de "Sağlık Sokağı" ilgi gördü

2 saat önce

Edirne'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kontrollerinin yapıldığı "Sağlık Sokağı" açıldı.

Edirne'de

Edirne'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kontrollerinin yapıldığı "Sağlık Sokağı" açıldı.

Tarihi Eski Cami arkasındaki Sabuni Mahallesi'nde oluşturulan sokakta, vatandaşlara sağlık hizmeti sunulan stantlar kuruldu.

Stantlarda tansiyon, şeker ölçümü, karbonmonoksit testi ve diş sağlığı kontrolü yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, sokağın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlıkta farklı yapılanmalar içerisine girdiğini söyledi.

Sağlık alanında önemli adımlar atıldığını belirten Güler, "İnsan sağlığını tehdit eden unsurlara karşı çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Özellikle bilinçlendirme ve farkındalık yaratma bağlamında bu etkinliğin de faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da 3-9 Eylül'ün Halk Sağlığı Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, "Halkla iç içe bir sağlık çalışmasını sürdürme gayretindeyiz. Amacımız, birinci basamak sağlık hizmetlerine dikkati çekmek. Bu hizmetleri halkımızın ayağına götürerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ardından stantları ziyaret eden Güler ve Kalkan, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) doktorları ve hemşirelerine teşekkür belgesi verdi.

Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'ya en çok sığınma başvurusunda bulunanlar, Suriyeliler ve Türkler oldu
ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi "İhraç talebi olağanüstü bir durum değil" Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama: Mücadelemiz yeni başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:17:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Sağlık Sokağı" ilgi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]