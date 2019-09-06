Edirne'de "Sağlık Sokağı" ilgi gördü

Edirne'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kontrollerinin yapıldığı "Sağlık Sokağı" açıldı.

Tarihi Eski Cami arkasındaki Sabuni Mahallesi'nde oluşturulan sokakta, vatandaşlara sağlık hizmeti sunulan stantlar kuruldu.

Stantlarda tansiyon, şeker ölçümü, karbonmonoksit testi ve diş sağlığı kontrolü yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, sokağın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlıkta farklı yapılanmalar içerisine girdiğini söyledi.

Sağlık alanında önemli adımlar atıldığını belirten Güler, "İnsan sağlığını tehdit eden unsurlara karşı çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Özellikle bilinçlendirme ve farkındalık yaratma bağlamında bu etkinliğin de faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da 3-9 Eylül'ün Halk Sağlığı Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, "Halkla iç içe bir sağlık çalışmasını sürdürme gayretindeyiz. Amacımız, birinci basamak sağlık hizmetlerine dikkati çekmek. Bu hizmetleri halkımızın ayağına götürerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ardından stantları ziyaret eden Güler ve Kalkan, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) doktorları ve hemşirelerine teşekkür belgesi verdi.