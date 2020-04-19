Edirne'de sahilde bitkin bulunan pelikan orman işletmesinde bakılıyor - Son Dakika

Dernekte bir süre bakımı yapıldıktan sonra Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen pelikan, burada beslenip bakılmaya başlandı.

Görevliler pelikanın yaralı olmadığını sadece bitkin düştüğünü belirledi.

Enez sahil kesiminde yaşayanlar, kumsalda bir pelikanın uçmaya çalıştığını ancak havalanamadığını gördü.

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