Edirne'de sahipsiz hayvanlar için dernek ve kamu kurumlarına 6 ton mama dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de sahipsiz hayvanlar için dernek ve kamu kurumlarına 6 ton mama dağıtıldı

01.04.2022 08:51
Edirne'de sahipsiz hayvanlar için dernek ve kamu kurumlarına 6 ton mama dağıtıldı

Edirne'de sahipsiz hayvanlarının beslenmesi için kamu kurumu ve hayvanlar yararına çalışmalar yapan derneklere 6 ton mama dağıtıldı.

Edirne'de sahipsiz hayvanlarının beslenmesi için kamu kurumu ve hayvanlar yararına çalışmalar yapan derneklere 6 ton mama dağıtıldı.

Edirne Valiliğince merkez ve ilçelerdeki sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla tedarik edilen mamalar, Edirne Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünde dernek yöneticilerine teslim edildi.

Dağıtılan mamalar sayesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanlar, hayvanseverler tarafından beslenecek.

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, AA muhabirine, Edirne Valiliğinin düzenli olarak mama desteğinde bulunduğunu söyledi.

Hayvanların mama ihtiyaçlarının karşılanması adına Edirne'de önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Valimiz Ekrem Canalp ve Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü personeline derneğimiz ve hayvanseverler adına çok teşekkür ediyorum. Bu desteği ilk kez almıyoruz. Pandeminin başından itibaren düzenli periyotlarda böyle bir çalışma yapılıyor. Bu konuda Edirne şanslı bir il sayılabilir. Bizler hayvanların toplu yaşadığı düzenli beslenemediği noktalarda bu mamalarla besleme çalışması yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar hayvanların karnının doymasını sağlamaya çalışıyoruz."

Hayvanlarının beslenmesi için kamu kurumu ve derneklere toplam 6 ton mama dağıtıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu Aydın'dan Batman'a öğretmen ve öğrencilerden gönül köprüsü Aydın'dan Batman'a öğretmen ve öğrencilerden gönül köprüsü

Edirne, Aydın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de sahipsiz hayvanlar için dernek ve kamu kurumlarına 6 ton mama dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
08:09 İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!
08:03 Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı
07:55 Nisan ayı toz taşınımıyla geldi: İşte 1 Nisan 2022'de yurtta ve bazı kentlerimizdeki hava durumu!
07:50 Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever'in tekne romantizmi görüntülendi
07:49 Savaşta 37. gün: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 08:59:30. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de sahipsiz hayvanlar için dernek ve kamu kurumlarına 6 ton mama dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement