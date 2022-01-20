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EDİRNE'DE SAHİPSİZ PİTBULL YAVRULARIYLA BİRLİKTE KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika

EDİRNE'DE SAHİPSİZ PİTBULL YAVRULARIYLA BİRLİKTE KORUMA ALTINA ALINDI

20.01.2022 15:56

EDİRNE'de Umurbey Mahallesi'nde başı boş gezen 'yasaklı ırk' anne ve 2 yavru pitbull köpek vatandaşın ihbarıyla yakalanarak barına götürüldü.

EDİRNE'de Umurbey Mahallesi'nde başı boş gezen 'yasaklı ırk' anne ve 2 yavru pitbull köpek vatandaşın ihbarıyla yakalanarak barına götürüldü.

Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde boş arazide 'yasaklı ırk' pitbull köpeğin sokakta başı boş gezdiği ihbarını alan polis harekete geçti. Sokağa gelip inceleme yapan ekipler anne ve 2 yavru köpeğin boş arazide barındığını tespit etti. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine, Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden ekipleri sevk edildi. Anne pitbull köpek görevlilerin iğneyle uyutulmasının ardından 2 yavrusu ile birlikte barına götürüldü.

SAHİPLERİ TARAFINDAN SOKAĞA TERK EDİLİYORLAR, BARINAKLARDA YER KALMADI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'yasaklı ırk' köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirleyerek 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak, uyarısı yaptı. Bu kurala uymayanlara ise 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek duyurusunu yaptı. Edirne'de, 14 Ocak tarihinin ardından yasaklı ırk köpek sahipleri kısırlaştırma ve mikroçip yaptırmayan köpek sahipleri, ceza yiyecekleri gerekçesiyle çok sayıda yasaklı ırk köpeği sokağa terk etmeye başladı. Yetkililer bu nedenle kentte bulunan barınaklarda yer kalmadığı belirtiliyor.

EDİRNE'DE SAHİPSİZ PİTBULL YAVRULARIYLA BİRLİKTE KORUMA ALTINA ALINDI
EDİRNE'DE SAHİPSİZ PİTBULL YAVRULARIYLA BİRLİKTE KORUMA ALTINA ALINDI
EDİRNE'DE SAHİPSİZ PİTBULL YAVRULARIYLA BİRLİKTE KORUMA ALTINA ALINDI

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Rehabilitasyon Merkezi, Edirne, Polis, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EDİRNE'DE SAHİPSİZ PİTBULL YAVRULARIYLA BİRLİKTE KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika
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