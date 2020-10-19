Edirne'de sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda kaçak içki yapımında kullanılan 87 litre etil alkol, anason aroması ve içki şişeleri ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması ve gelen ihbarları değerlendirerek birçok adrese operasyon düzenledi.

Belirlenen iş yerleri ve evlerde, 87 litre etil alkol, farklı gramajlarda anason aroması, çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. 41 litre gümrük kaçağı içkiye el konuldu.

Malzemelerle ilgili şüpheliler T.Y, S.B, M.Ç, R.C, M.T, H.E, S.T. ve Ç.D'nin ifadeleri alındı.