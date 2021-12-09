EDİRNE'DE SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANAN 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken saklandıkları evde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan 4 FETÖ şüphelisinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış hazırlığında olduğunu ve ilçe merkezindeki bir evde saklandıklarını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, ihraç komiser H.B., ihraç komiser yardımcısı A.D., ihraç polis memuru M.D. ve ihraç matematik öğretmeni H.İ.?yi yakalayarak, gözaltına aldı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., A.D., M.D. ve H.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.