Edirne'de saldırdığı kediyi telef eden yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü - Son Dakika

Edirne'de veterinerin klinikte baktığı kedisini telef eden yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü.

Sahipsiz şekilde Şükrüpaşa Mahallesi'nde dolaşan pitbull, bir veteriner kliniğine girerek, 14 yaşındaki Karbonel adındaki tekir cinsi kediye saldırdı.

Kediyi yakalayan pitbull, kliniğin dışarısına çıkararak sokağın başına kadar sürükledi.

Bu sırada veteriner hekim ve bazı vatandaşlar köpeğin kediyi bırakması için mücadele etti. Kedi, yasaklı ırk köpeğin saldırısı sonucu telef oldu.

Veteriner Hekim Ahmet Sedat Baykur, köpeği sakinleştirici yaparak bayılttı.

Baykur ile çalışan kardeşi kedinin telef olması nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Olay yerine polis ekipleri de geldi.

Pitbull cinsi köpek, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun talimatıyla görevliler tarafından Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü.

Köpeğin saldırı anı kliniğin güvenlik kamarasınca kaydedildi.

"Çok şiddetli saldırdı, çok agresifti"

Baykur, AA muhabirine köpeğin bir anda kliniğin içine girerek kediye saldırdığını söyledi.

Sakinleştirici yaparak köpeği yatıştırdığını anlatan Baykur, "Kedimiz öldü çok üzgünüz. Bu ırkların da bir suçu yok. Bu tür hayvana tecrübeli hayvan sahipleri bakmalı. ya da bu tarz bakacak insanların eğitimden geçmesi lazım. Nasıl davranması nasıl sosyalleştirmesi gerekir öğretilmeli ama maalesef bu yapılmadığı için bir süre sonra sokağa bırakıyorlar. Masraflardan kaçmak, kısırlaştırmamak, mikroçip taktırmamak için sokağa atmışlar. Çocuklara da zarar verebilirdi çok üzgünüz." diye konuştu.

Kediyi saldırı sırasında kurtarmaya çalışan Trakya Üniversitesi öğrencisi Mert Ali Sustam da evine gittiği sırada olayla karşılaştığını anlattı.

Mücadele etmelerine rağmen kediyi kurtaramadıklarını belirten Sustam, "Çok şiddetli saldırdı, çok agresifti kediyi bırakması için her şeyi denedik ama bırakmadı. İsteyen tabii ki bakabilir bu köpeklere ancak çok ciddi yaptırımlar getirilmeli." dedi.