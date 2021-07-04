Edirne'de salgın nedeniyle ara verilen konserler "Balkan ezgileriyle" yeniden başladı - Son Dakika

Edirne'de, salgın nedeniyle konserlere verilen 1,5 yıllık ara "Balkan ezgileri" konseriyle son buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Rumeli Müzikleri Topluluğu, Türk Ocağı Caddesi'ndeki topluluk binasının bahçesinde konser verdi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarının titizlikle uygulandığı konserde sanatçılar, Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk'ün yönetiminde "Bir fırtına tuttu bizi", "Gemi kalkar sular akar", "Arda boylarında kırmızı erik" ve "Ben bir göçmen kızı gördüm" gibi birçok Balkan türküsünü icra etti.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikseverlerle uzun bir salgın döneminin ardından vuslat akşamı yaşadıklarını söyledi.

Salgının azalmaya başlamasıyla konseri gerçekleştirdiklerini anlatan Bahçe, "Yaz konserleri kapsamında Balkan Ezgileri konseri verdik. Hem yöremize ait güzel eserleri seslendirmekten hem de uzun bir süre sonra seyircilerimizle tekrar kavuşmaktan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Konseri, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ve davetliler dinledi.