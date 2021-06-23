Edirne'de salgın tedbirleri kapsamında kaldırılan banklar risk durumunun azalmasıyla yerine konmaya başladı - Son Dakika

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmalarını önlemek amacıyla geçici olarak kaldırılan oturma bankları vaka sayılarının düşmesinin ardından yerine konmaya başladı.

Kentte vaka sayılarının pik yaptığı dönemde Edirne Belediyesi ekiplerince kentin en işlek yerlerinden Saraçlar Caddesi ile diğer bölgelerdeki bankları kaldırılmıştı.

Belediye sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle geçici olarak kaldırılan bankların yerine çiçeklik koymuştu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer alan Edirne'de vaka sayısı 12,51 olarak açıklandı.

Kentte vaka sayılarının düşmesi ve normalleşme çalışmaları kapsamında geçici olarak kaldırılan oturma bankları ekipler tarafından yerine konmaya başladı.