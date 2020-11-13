Edirne'de sanayi esnafına Kovid-19'a karşı "hava kirliliği" uyarısı - Son Dakika

Edirne'de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi esnafını denetledi.

Kış ayının başlamasıyla hava kirliliğini önlemek amacıyla ekipler esnafları bilgilendirdi.

Sanayi esnafının ısınmak için iş yerindeki sobasında yaktığı odun ve kömürün uygunluğu da kontrol edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, denetimin ardından AA muhabirine dünyanın uzun süredir Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'de salgın tedbirlerinin her alanda uygulandığını belirten Öztürk "Bizim de bu konuda çok duyarlı ve hassas olmamız gerekiyor. Havayı kirletmememiz gerekiyor. Atıklar yakıldığı zaman hava kirliliğine neden oluyor. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarına yardım etmek istiyorsak devletimizin uygun gördüğü yakıtları kullanmamız gerekiyor." dedi.

Kurallara uymayanlara 368 bin 789 lira para cezası

Lastik, plastik ve boyalı ürünlerin yakıldığında ciddi derecede havayı kirlettiğini vurgulayan Öztürk, "Kurallara uymayanlara, hava kirliliğine neden olanlara Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Çevre Kanunu kapsamında 368 bin 789 lira para cezası uygulanacak. Özellikle salgınla mücadele kapsamında esnafımızın bu kurallara riayet etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yeni Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Fikret Üstev de sanayi esnafının kurallara uyduğunu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiğini aktardı.

Sanayi esnaflarından Zafer Suyaran, lastik, yağ ürünleri ve atık malzeme yakmadıklarını ifade etti.

Bakanlığın belirlediği standartlarda odun ve kömür kullandıklarını anlatan Suyaran, denetimlerden memnun olduklarını kaydetti.