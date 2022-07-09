Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

09.07.2022 19:03
Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Uzunköprü ilçesinden Keşan istikametine seyreden D.A. idaresindeki 39 NS 674 plakalı otomobil, Paşayiğit Mahallesi'nde yoldan çıkarak 3 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kazazedeler itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada S.A. (60) ve F.A. (51) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan T.A. (25) ile B.A. (25) ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Uzunköprü, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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