Edirne'de şaşkına çeviren olay... Traktörden ayrılan römork korkuttu - Son Dakika

Edirne'de şaşkına çeviren olay... Traktörden ayrılan römork korkuttu

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

EDİRNE - Edirne'de, meydana gelen traktör römorku kazası yürekleri ağza getirdi. Yokuş yukarı çıkarken bir anda traktörden ayrılan römork yüzlerce mesafe kontrolsüz bir şekilde ana caddede seyir etti. Üniversite öğrencisi bir genç tarafından evinin balkonundan görüntülenen olayda, şans eseri can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Olay, Edirne Merkez'de Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00 sularında meydana gelen kazada, bayır yukarı çıkarken traktörün arkasında takılı bulunan römork, söz konusu traktörden ayrılarak, bayır aşağıya kontrolsüz bir şekilde yüzlerce metre seyir etmeye başladı.

20 yaşında Trakya Üniversitesi öğrencisi Mehmet Sezer tarafından evinin balkonunda cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda yaşanan şaşkınlık ve panik, Sezer kayıt esnasındaki sözlerine de yansıdı. Şans eseri, ana caddede trafiğin kısmen sakin olması ve bölgede yaya bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.

"Olay bir anda oldu"

Üniversite öğrencisi Mehmet Sezer, yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Sezer, olayın yaşandığı caddenin sürücü kurslarının eğitim güzergahı da olduğunu hatırlatarak, "Ehliyetimi yeni aldığım için zaman zaman balkonda vakit geçirip sürücü adaylarını izliyorum. Çok aktif bir yol. Tesadüf yine onları izlerken başıma bu olay geldi. Olay bir anda oldu. Ben de fark ettiğim de römork bayırdan aşağıya doğru gelmeye başlamıştı. Hemen içeriye girip telefonumu aldım ve çekmeye başladım. Traktör sahibi bir süre olayı yukarıdan izledi daha sonra da römorkunun yanına gitti. Tabi birkaç tane de araç yanına gitti. Yardıma ihtiyacı olabilir düşüncesiyle" dedi.

Sezer, çektiği bu ilginç videoyu arkadaş gruplarına ve babasına gönderdiğini belirterek, "Video çok hızlı bir şekilde yayılmış zaten. Her yerde internette videoyu görebiliyorum şu anda" dedi.