Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan yarım ton kum midyesi ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüsü ve plakası belirtilmeyen otomobili ilçe çıkışında durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak yollarla yurt dışına götürülmek üzere toplandığı belirlenen yarım ton midye bulundu.
Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Kum midyeleri, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de satışı ve toplanması yasak yarım ton 'kum midyesi' ele geçirildi - Son Dakika