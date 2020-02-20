Edirne'de şehir içi taşımacılık kooperatifinde zimmet iddiası - Son Dakika
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Edirne'de şehir içi taşımacılık kooperatifinde zimmet iddiası

7 saat önce

Edirne'de minibüsle şehir içi taşımacılık yapan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) olarak adlandırılan taşımacılık kooperatifinin başkanı Hakan Giyik, nakit biniş ücretlerinin zimmete geçirildiği iddiası üzerine savcılıkça haklarında soruşturma açıldığını ancak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Edirne'de şehir içi taşımacılık kooperatifinde zimmet iddiası, System.String[]

Edirne'de minibüsle şehir içi taşımacılık yapan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) olarak adlandırılan taşımacılık kooperatifinin başkanı Hakan Giyik, nakit biniş ücretlerinin zimmete geçirildiği iddiası üzerine savcılıkça haklarında soruşturma açıldığını ancak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Giyik, düzenlediği basın toplantısında, bazı kooperatif üyelerinin 2014-2019 dönemindeki nakit binişlerden elde edilen gelirle ilgili zimmet iddiaları üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını söyledi.

İddiaların asılsız olduğunu savunan Giyik, soruşturma kapsamında atanan bilirkişinin raporunda yönetimin uhdesinde herhangi bir meblağın bulunmadığı bilgisinin yer aldığını ve raporun savcılığa sunulduğunu kaydetti.

Nakit binişlerden elde edilen gelirlerin imza karşılığı kooperatif ortaklarına haftalık olarak dağıtıldığını anlatan Giyik, "Bahsettikleri 16 milyon lira, nakit binişlerden elde edilen para. Herkesin imzası var. Bir ortağım dahi ben almadım diyemez. Böyle bir iddiayı kabul edemeyiz. Edemediğimiz için de ilk olarak yanlış haber yapan ve bizleri hırsızlıkla suçlamaya çalışan gazeteler ve o haberleri yapan şahıslara, sonrasında sosyal medyada yalan yanlış haber yapanlara davalarımızı açmış bulunmaktayız. Zimmet ve hırsızlık suçlaması gerçek dışıdır." diye konuştu.

ETUS'la ilgili ortaya atılan iddiaların kendilerini üzdüğünü ifade eden Giyik, kentte en iyi şekilde ulaşım hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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