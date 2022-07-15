Edirne'de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Vali Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Vali Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Kırbıyık, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu, terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele sergilediğine dikkat çekti.

Güvenlik güçlerinin kararlı ve etkin mücadelesiyle terör örgütlerinin etkisiz hale getirildiğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü bırakın şehirleri artık dağlarda bile nefes alamıyor. Kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı ve etkin mücadelesiyle yurt içinde artık yok olmaya mahkum bir avuç terörist mağaralarından bile çıkamıyor. Tabi bu noktaya kolay gelinmedi. 3 bin rakımlı dağlarda her türlü teknolojik imkanla inşa edilen üs bölgeleri ve güvenlik yolları, sınırlarımızda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması ve duvar, devriye yolu, aydınlatma, kamera sistemleri gibi sınır fiziki sistemlerin hızla hayata geçirilmesi, İHA ve SİHA'larımız vasıtasıyla 24 saat kesintisiz sürdürülen gözetleme ve müdahale faaliyetleri, güvenlik güçlerimizce kar kış, gece gündüz, yurtiçi sınır ötesi demeden sürdürülen Eren/Abluka ve Pençe Kilit operasyonları, gibi kritik hamlelerle ülkemizin her noktasında Allaha şükürler olsun huzur ve güven hakim olmuştur.

Elbette gelinen bu noktada gerek ülkemizdeki huzur ve güven ikliminin tesisinde gerekse Karabağ'da, Libya'da, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, dün şahitlik ettiğimiz üzere Ukrayna- Rusya mücadelesinde Türkiye olmadan bir adım atılamıyorsa bunda en büyük pay aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların eli öpülesi ailelerinindir."

Yemek programı İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

Programa, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, kurum müdürleri şehit yakınları ile gaziler katıldı.