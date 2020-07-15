Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı - Son Dakika

EDİRNE'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın ismi, Edirne Belediyesi ile Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği iş biriliğiyle 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' olarak değiştirilerek, yeniden düzenlendi. Parkın açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını ifade ederek, "Herkes şunu iyi bilsin ki, darbelerden çok çekmiş bir millet, bundan sonra hiçbir darbeye, kalkışmaya geçit vermeyecektir" dedi.
Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' açılışı gerçekleştirildi. Daha önceden '15 Temmuz Şehitler Parkı' ismiyle anılan bölge için Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği' isim değişikliği önerisi vermiş ve Edirne Belediye Meclisi'nde yeni isminin 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' olması kararlaştırılmıştı. Parkın yeni ismiyle gerçekleştirilen açılış törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dernek başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin ve davetliler katıldı.
Kamuoyunda sıkça tartışılan, kendisinin 15 Temmuz gecesi 'darbeye kadeh kaldırdığı' yönündeki videoya da değinen Gürkan, "O gece üniversite mezunu arkadaşlarımla beraber bir mezuniyet toplantısındaydım. O gece şunu söyledim darbenin olduğunu öğrendiğimde, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var. İçelim'. Bu sözü aldılar, çevirdiler 'darbenin şerefine kadeh kaldırdı' dediler. Benim adım Recep Gürkan, 56 yaşındayım. Herkes tanır beni bu şehirde. Bana birçok şeyi yakıştırabilirsiniz, birçok şeyi ima edebilirsiniz, ama bana yakışmayacak birkaç şey varsa bunlardan biri de FETÖ'cülüktür, devlet düşmanlığıdır, millet hainliğidir. Bunu bana kimse yakıştıramaz. Ben bu şehirde birçok görev yaptım. Çok önemli görevler verdi bu devlet bana. Bizim mayamızda bozukluk yoktur, ben evlad-ı Fatihan torunuyum. Bizim sütümüzde haram yoktur. Biz devlet dendiğinde boynunu eğen bir Allah'ın bir de milletin huzurunda başını eğen insanlarız. O yüzden bizden hain, devlet düşmanı çıkmaz" ifadelerini kullandı.